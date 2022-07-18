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Цены на газ в Европе подскочили на фоне сильной жары

Цены на газ в Европе подскочили на фоне сильной жары

Киев • УНН

 • 216801 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Европейские цены на природный газ резко подскочили из-за сильной жары, охватившей западную часть региона, что привело к повышению спроса на охлаждение воздуха и росту цен на энергию, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Так, нидерландские фьючерсы на газ на ближайшие месяцы выросли на 5,6% до 168,50 евро за мегаватт-час после падения на 8,8% в пятницу.

По данным прогноза погоды Maxar, температура в некоторых частях Великобритании и Франции, включая Лондон и Париж, может подняться до рекордных уровней в понедельник и вторник. Ожидается, что количество энергии, необходимое для охлаждения на неделе, превысит 10- и 30-летнюю норму по всему континенту.

Аномальная жара — яркое напоминание об изменении климата — усугубляет худший энергетический кризис в Европе за последние десятилетия. Чиновники и торговцы энергоресурсами внимательно следят за тем, вернется ли в работу газопровод "Северный поток" из рф в полном объеме на этой неделе, когда закончится плановое техническое обслуживание. москва уже ограничила поставки на континент из-за напряженности, связанной с ее вторжением в Украину.

Дополнение

Турбина для "Северного потока" была доставлена ​​из ремонтной мастерской в ​​Канаде в Германию в воскресенье, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники. ПАО "Газпром" ранее делало запрос на документы, разрешающие возвращение турбины.

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