Цены на газ в Европе подскочили на фоне сильной жары
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Европейские цены на природный газ резко подскочили из-за сильной жары, охватившей западную часть региона, что привело к повышению спроса на охлаждение воздуха и росту цен на энергию, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Так, нидерландские фьючерсы на газ на ближайшие месяцы выросли на 5,6% до 168,50 евро за мегаватт-час после падения на 8,8% в пятницу.
По данным прогноза погоды Maxar, температура в некоторых частях Великобритании и Франции, включая Лондон и Париж, может подняться до рекордных уровней в понедельник и вторник. Ожидается, что количество энергии, необходимое для охлаждения на неделе, превысит 10- и 30-летнюю норму по всему континенту.
Аномальная жара — яркое напоминание об изменении климата — усугубляет худший энергетический кризис в Европе за последние десятилетия. Чиновники и торговцы энергоресурсами внимательно следят за тем, вернется ли в работу газопровод "Северный поток" из рф в полном объеме на этой неделе, когда закончится плановое техническое обслуживание. москва уже ограничила поставки на континент из-за напряженности, связанной с ее вторжением в Украину.
Дополнение
Турбина для "Северного потока" была доставлена из ремонтной мастерской в Канаде в Германию в воскресенье, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники. ПАО "Газпром" ранее делало запрос на документы, разрешающие возвращение турбины.