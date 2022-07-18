Ціни на газ у Європі підскочили на тлі сильної спеки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Європейські ціни на природний газ різко підскочили через сильну спеку, яка охопила західну частину регіону, що призвело до підвищення попиту на охолодження повітря та зростання цін на енергію, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Так, нідерландські ф'ючерси на газ на найближчі місяці зросли на 5,6% до 168,50 євро за мегават-годину після падіння на 8,8% у п'ятницю.
За даними прогнозу погоди Maxar, температура в деяких частинах Великої Британії та Франції, включаючи Лондон та Париж, може піднятися до рекордних рівнів у понеділок та вівторок. Очікується, що кількість енергії, необхідна для охолодження на тижні, перевищить 10- та 30-річну норму по всьому континенту.
Аномальна спека — яскраве нагадування про зміну клімату — посилює найгіршу енергетичну кризу в Європі за останні десятиліття. Чиновники та торговці енергоресурсами уважно стежать за тим, чи повернеться в роботу газопровід "Північний потік" із росії у повному обсязі цього тижня, коли закінчиться планове технічне обслуговування. москва вже обмежила постачання на континент через напруженість, пов'язану з її вторгненням в Україну.
Доповнення
Турбіна для "Північного потоку" була доставлена з ремонтної майстерні в Канаді до Німеччини в неділю, повідомив "Коммерсант" з посиланням на джерела. ПАТ "Газпром" раніше робило запит на документи, що дозволяють повернення турбіни.