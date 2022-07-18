Ціни на газ у Європі підскочили на тлі сильної спеки

Деталі

Так, нідерландські ф'ючерси на газ на найближчі місяці зросли на 5,6% до 168,50 євро за мегават-годину після падіння на 8,8% у п'ятницю.

За даними прогнозу погоди Maxar, температура в деяких частинах Великої Британії та Франції, включаючи Лондон та Париж, може піднятися до рекордних рівнів у понеділок та вівторок. Очікується, що кількість енергії, необхідна для охолодження на тижні, перевищить 10- та 30-річну норму по всьому континенту.

Аномальна спека — яскраве нагадування про зміну клімату — посилює найгіршу енергетичну кризу в Європі за останні десятиліття. Чиновники та торговці енергоресурсами уважно стежать за тим, чи повернеться в роботу газопровід "Північний потік" із росії у повному обсязі цього тижня, коли закінчиться планове технічне обслуговування. москва вже обмежила постачання на континент через напруженість, пов'язану з її вторгненням в Україну.

Доповнення

Турбіна для "Північного потоку" була доставлена ​​з ремонтної майстерні в Канаді до Німеччини в неділю, повідомив "Коммерсант" з посиланням на джерела. ПАТ "Газпром" раніше робило запит на документи, що дозволяють повернення турбіни.