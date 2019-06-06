Цены на электроэнергию с 1 июля могут подскочить в 2,5 раза - эксперт

"Когда прыгнет (цена - ред.), если сейчас введут рынок электроэнергии, а, по моим подсчетам, это минимум в 2 раза или даже в 2,5, то, конечно, когда начнут люди получать платежки, где будет стоять уже тысяча гривен за электроэнергию, я думаю начнутся массовые неплатежи", - отметил Дяченко.



По его словам, именно с повышением цен и массовыми неплатежами могут быть связаны отключения от электроэнергии потребителей с введением 1 июля нового рынка электроэнергии.



"И мы будем продвигаться к энергетической бедности, когда люди начнут отказываться от некоторых видов потребления электроэнергии", - сказал Дяченко.



Он добавил, что это будет происходить в то время, когда в стране есть избыточные мощности и все возможности нормального энергообеспечения.



По словам Дяченко, для предприятий цены также подскочат, однако не так, как для населения.



"Предприятия, которые выжили, уже давно платят на европейском уровне. Это население имело льготные цены, которые сейчас, скорее всего, поднимутся", - пояснил эксперт.



Напомним, у Зеленского не исключают отключения потребителей от электроэнергии с 1 июля.