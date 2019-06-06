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Ціни на електроенергію з 1 липня можуть підскочити у 2,5 раза – експерт

Ціни на електроенергію з 1 липня можуть підскочити у 2,5 раза – експерт

Київ • УНН

 • 19383 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Ціни на електроенергію з 1 липня, коли введуть новий енергоринок, можуть підскочити у 2,5 раза. Таку думку в коментарі УНН висловив експерт з енергетичних питань Сергій Дяченко.

"Коли стрибне (ціна – ред.), якщо зараз введуть ринок електроенергії, а, за моїми підрахунками, це щонайменше у 2 рази або навіть у 2,5, то, звичайно, коли почнуть люди отримувати платіжки, де буде стояти вже тисяча гривень за електроенергію, я думаю почнуться масові неплатежі", - зазначив Дяченко.

За його словами, саме з підвищенням цін та масовими неплатежами можуть бути пов’язані відключення від електроенергії споживачів з введенням 1 липня нового ринку електроенергії.

"І ми будемо просуватися до енергетичної бідності, коли люди почнуть відмовлятися від деяких видів споживання електроенергії", - сказав Дяченко.

Він додав, що це буде відбуватися у той час, коли у країні є надлишкові потужності і всі можливості нормального енергозабезпечення.

За словами Дяченко, для підприємств ціни також підскочать, однак не так, як для населення.

"Підприємства, які вижили, вже давно сплачують на європейському рівні. Це населення мало пільгові ціни, які зараз, скоріше за все, піднімуться", - пояснив експерт.

Нагадаємо, у Зеленського не виключають відключення споживачів від електроенергії з 1 липня.

Українські Національні Новини

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