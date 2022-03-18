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Цена войны: в центре Львова выставили 109 пустых колясок, которые символизируют убитых детей

Киев • УНН

 • 123759 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. В центре Львова выставили 109 пустых детских колясок, чтобы привлечь внимание мира к смертям украинских детей в результате вторжения россии в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Львовского городского совета.

Детали

"Цена войны. С начала полномасштабного вторжения российские войска безжалостно убили 109 украинских детей. Сегодня пустые детские коляски во Львове - это символы жизней тех ангелов, которые сейчас, вместо решительных действий мира, защищают небо над Украиной", — говорится в сообщении.

Во Львовском горсовете призвали мир стать единым щитом и уберечь украинских детей.

"Требуйте от правительств других стран закрытие неба над Украиной. Рассказывайте о преступлениях российских оккупантов и публикуйте в социальных сетях с хештегом #closethesky. Защитите украинских детей и украинское небо!" - добавили в горсовете.

Напомним

С начала вторжения рф на территорию Украины в Киеве погибло 222 человека. Из них 60 гражданских людей и 4 ребенка.

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