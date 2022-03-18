Цена войны: в центре Львова выставили 109 пустых колясок, которые символизируют убитых детей

Детали

"Цена войны. С начала полномасштабного вторжения российские войска безжалостно убили 109 украинских детей. Сегодня пустые детские коляски во Львове - это символы жизней тех ангелов, которые сейчас, вместо решительных действий мира, защищают небо над Украиной", — говорится в сообщении.

Во Львовском горсовете призвали мир стать единым щитом и уберечь украинских детей.

"Требуйте от правительств других стран закрытие неба над Украиной. Рассказывайте о преступлениях российских оккупантов и публикуйте в социальных сетях с хештегом #closethesky. Защитите украинских детей и украинское небо!" - добавили в горсовете.

Напомним

С начала вторжения рф на территорию Украины в Киеве погибло 222 человека. Из них 60 гражданских людей и 4 ребенка.