Цена войны: в центре Львова выставили 109 пустых колясок, которые символизируют убитых детей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В центре Львова выставили 109 пустых детских колясок, чтобы привлечь внимание мира к смертям украинских детей в результате вторжения россии в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Львовского городского совета.
Детали
"Цена войны. С начала полномасштабного вторжения российские войска безжалостно убили 109 украинских детей. Сегодня пустые детские коляски во Львове - это символы жизней тех ангелов, которые сейчас, вместо решительных действий мира, защищают небо над Украиной", — говорится в сообщении.
Во Львовском горсовете призвали мир стать единым щитом и уберечь украинских детей.
"Требуйте от правительств других стран закрытие неба над Украиной. Рассказывайте о преступлениях российских оккупантов и публикуйте в социальных сетях с хештегом #closethesky. Защитите украинских детей и украинское небо!" - добавили в горсовете.
Напомним
С начала вторжения рф на территорию Украины в Киеве погибло 222 человека. Из них 60 гражданских людей и 4 ребенка.