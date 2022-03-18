Ціна війни: у центрі Львова виставили 109 порожніх візочків, які символізують убитих дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У центрі Львова виставили 109 порожніх дитячих візочків, щоб привернути увагу світу до смертей українських дітей внаслідок вторгнення росії в Україну. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Львівської міської ради.
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"Ціна війни. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська безжально вбили 109 українських дітей. Сьогодні порожні дитячі візочки у Львові – це символи життів тих ангелят, які зараз, замість рішучих дій світу, захищають небо над Україною", — ідеться у повідомленні.
У Львівській міськраді закликали світ стати єдиним щитом та вберегти українських дітей.
"Вимагайте від урядів інших країн закриття неба над Україною. Розповідайте про злочини російських окупантів та публікуйте у соціальних мережах з хештегом #closethesky. Захистіть українських дітей та українське небо!" — додали у міськраді.
Нагадаємо
Від початку вторгнення рф на територію України у Києві загинуло 222 людини. З них 60 цивільних громадян та 4 дитини.