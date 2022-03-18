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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 5820 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Від початку війни у столиці загинуло 222 людини, з них 4 дитини - КМДА

Від початку війни у столиці загинуло 222 людини, з них 4 дитини - КМДА

Київ • УНН

 • 109683 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Від початку вторгнення російської федерації на територію України у Києві загинуло 222 людини. З них 60 цивільних громадян та 4 дитини. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.

Цитата

“За період військових дій у столиці загинули 222 людини, в тому числі 60 цивільних, з них 4 дитини”, - повідомив заступник голови КМДА.

Деталі

Поворозник також додав, що від початку війни у Києві 889 поранених осіб. З них 241 цивільна особа, в тому числі 18 дітей.

Доповнення

Сьогодні зранку російські окупанти обстріляли житловий квартал в Подільському районі Києва. Внаслідок удару одна людина загинула, ще 19 постраждали.

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