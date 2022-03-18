С начала войны в столице погибло 222 человека, из них 4 ребенка - КГГА

Цитата

“За период военных действий в столице погибли 222 человека, в том числе 60 гражданских, из них 4 ребенка”, - сообщил заместитель председателя КГГА.

Детали

Поворозник также добавил, что с начала войны в Киеве 889 раненых человек. Из них 241 гражданское лицо, в том числе 18 детей.

Дополнение

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева. В результате удара один человек погиб, еще 19 пострадали.



