С начала войны в столице погибло 222 человека, из них 4 ребенка - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. С начала вторжения российской федерации на территорию Украины в Киеве погибло 222 человека. Из них 60 гражданских лиц и 4 ребенка. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.
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“За период военных действий в столице погибли 222 человека, в том числе 60 гражданских, из них 4 ребенка”, - сообщил заместитель председателя КГГА.
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Поворозник также добавил, что с начала войны в Киеве 889 раненых человек. Из них 241 гражданское лицо, в том числе 18 детей.
Дополнение
Сегодня утром российские оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева. В результате удара один человек погиб, еще 19 пострадали.