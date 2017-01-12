Цена ошибки минского формата намного выше, чем в любом другом процессе - О.Айвазовская
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Цена ошибки минского формата намного выше, чем в любом другом процессе. Об этом во время брифинга заявила эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, передает УНН.
"Любые очень гибкие или наоборот резкие действия (минского формата - ред.) могут привести к увеличению количества погибших, похищенных или пострадавших в результате конфликта. Цена ошибки намного выше, чем в любом другом процессе", - отметила она.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что уверен в том, что минские соглашения не будут реализованы.