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Ціна помилки мінського формату є набагато вищою, ніж у будь-якому іншому процесі – О.Айвазовська

Київ • УНН

 • 8267 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Ціна помилки мінського формату є набагато вищою, ніж в будь-якому іншому процесі. Про це під час брифінгу заявила експерт політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська, передає УНН.

“Будь-які дуже гнучкі або навпаки різкі дії (мінського формату — ред.) можуть призвести до збільшення кількості загиблих, викрадених або постраждалих за результатами конфлікту. Ціна помилки є набагато вищою, ніж в будь-якому іншому процесі”, — зазначила вона.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що впевнений у тому, що мінські угоди не будуть реалізовані.

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