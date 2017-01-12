Ціна помилки мінського формату є набагато вищою, ніж у будь-якому іншому процесі – О.Айвазовська
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Ціна помилки мінського формату є набагато вищою, ніж в будь-якому іншому процесі. Про це під час брифінгу заявила експерт політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська, передає УНН.
“Будь-які дуже гнучкі або навпаки різкі дії (мінського формату — ред.) можуть призвести до збільшення кількості загиблих, викрадених або постраждалих за результатами конфлікту. Ціна помилки є набагато вищою, ніж в будь-якому іншому процесі”, — зазначила вона.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що впевнений у тому, що мінські угоди не будуть реалізовані.