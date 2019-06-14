Цена импортного газа в мае упала на 7,9%

Согласно опубликованным данным, в мае средняя цена импортного газа составляет 5681,5427 грн или 215,1936 доллара США за 1000 кубометрив.Таким образом, средняя цена в мае снизилась на 7,9% в сравнении с апрелем, когда она составляла 5963, 5362 грн или 233,5307 долларов США за 1000 кубометров.

Напомним, во время заседания правительства в среду премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ожидает в июне изменения цены на газ для населения от НАК "Нафтогаз Украины".