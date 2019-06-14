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Ціна імпортного газу у травні впала на 7,9%

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Середня митна вартість природного газу, який був імпортований Україною, продовжує падати. У травні вона становила 215,1936 долара США за 1 тис. куб. м, або ж на 7,9% менше, ніж місяцем раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінекономрозвитку.

Ціна імпортного газу у травні впала на 7,9%

Згідно з опублікованими даними, в травні середня ціна імпортного газу становить 5681,5427 грн або 215,1936 долара США за 1 тисячу кубометрів.Таким чином, середня ціна у травні знизилася на 7,9% в порівняні з квітнем, коли вона становила 5963,5362 грн або 233,5307 доларів США за 1 тисячу кубометрів.

Нагадаємо, під час засідання уряду у середу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що очікує в червні зміну ціни на газ для населення від НАК "Нафтогаз України".

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