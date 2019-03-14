Цена Brent достигла самого высокого уровня с начала года
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в четверг утром выросли в цене до 67,80 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:10, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,37%.
Таким образом цена на нефть марки Brent в четверг достигла самого ысокого уровня в этом году, чему способствовали продолжающиеся сокращения поставок, принимая во внимание ОПЕК и санкции США против Венесуэлы и Ирана, отмечает Reuters.
При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,42 доллара за баррель, прибавив 0,27%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.