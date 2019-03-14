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Цена Brent достигла самого высокого уровня с начала года

Киев • УНН

 • 7978 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в четверг утром выросли в цене до 67,80 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

Цена Brent достигла самого высокого уровня с начала года

По данным издания по состоянию на 8:10, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,37%.

Таким образом цена на нефть марки Brent в четверг достигла самого ысокого уровня в этом году, чему способствовали продолжающиеся сокращения поставок, принимая во внимание ОПЕК и санкции США против Венесуэлы и Ирана, отмечает Reuters.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 58,42 доллара за баррель, прибавив 0,27%.

Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

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