Ціна Brent сягнула найвищого рівня з початку року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у травні у четвер зранку зросли в ціні до 67,80 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:10, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,37%.
Таким чином ціна на нафту марки Brent у четвер досягла найвищого рівня у цьому році, чому сприяли триваючі скорочення поставок, зважаючи на ОПЕК і санкції США проти Венесуели та Ірану, відзначає Reuters.
При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 58,42 долара за барель, додавши 0,27%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.