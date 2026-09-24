Циклон отступает: в Украине прекратятся дожди и потеплеет до +22°
Киев • УНН
Циклон смещается на север, поэтому 25 сентября осадки ослабеют. Температура в Украине повысится до +22°, в Киеве — до +17°.
Циклон, вызвавший обильные дожди во многих областях Украины, постепенно смещается на север и северо-запад. Поэтому уже 25 сентября в части регионов осадки прекратятся, а местами появятся солнечные прояснения. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко, пишет УНН.
Детали
В центральных, восточных и южных областях завтра ожидается преимущественно сухая погода. Дожди, преимущественно небольшие, пройдут на западе и севере Украины, а также местами в Винницкой области.
В то же время в Украине начнёт повышаться температура. Днём ожидается +15…+19 °C, на юге — до +20…+22 °C. В западных областях будет прохладнее — +12…+16 °C.
Ночью температура практически по всей Украине опустится до +5…+10 °C.
В Киеве 25 сентября также потеплеет до +15…+17 °C. В столице существенных осадков не ожидается, однако в Киевской области возможен небольшой дождь.
Согласно прогнозу, в ближайшие дни дождливая погода постепенно отступит, а температура воздуха повысится.
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