Циклон відступає: в Україні припиняться дощі та потеплішає до +22°
Київ • УНН
Циклон зміщується на північ, тому 25 вересня опади послабшають. Температура в Україні підвищиться до +22°, у Києві — до +17°.
Циклон, який спричинив рясні дощі в багатьох областях України, поступово зміщується на північ та північний захід. Через це вже 25 вересня у частині регіонів опади припиняться, а місцями з’являться сонячні прояснення. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.
Деталі
У центральних, східних та південних областях завтра очікується переважно суха погода. Дощі, переважно невеликі, пройдуть на заході та півночі України, а також місцями на Вінниччині.
Водночас в Україні почне підвищуватися температура. Вдень очікується +15…+19 °C, на півдні – до +20…+22 °C. У західних областях буде прохолодніше – +12…+16 °C.
Уночі температура практично по всій Україні опуститься до +5…+10 °C.
У Києві 25 вересня також потеплішає до +15…+17 °C. У столиці істотних опадів не очікується, однак у Київській області можливий невеликий дощ.
За прогнозом, найближчими днями дощова погода поступово відступатиме, а температура повітря підвищуватиметься.
Дощі накриють більшість України: у Києві прогнозують зливи24.09.26, 06:59 • 4418 переглядiв