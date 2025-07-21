Циклон отступает: Украину ждут короткие дожди и возвращение жары

После выходных с сильными дождями, вызванными циклоном над беларусью, погода в Украине постепенно стабилизируется. В ближайшие дни еще ожидаются кратковременные осадки, однако вторая половина недели будет преимущественно сухой. Об этом сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

В течение выходных у нас был циклон над территорией беларуси, его атмосферные фронты влияли и на наши процессы, поэтому у нас довольно интенсивные были осадки во многих регионах, особенно - это западные, северные и центральные. Сегодня уже этот циклон отходит в северо-восточном направлении, теряет свою силу. Остаточные процессы по северной части территории нашей еще могут быть в виде небольших кратковременных дождей, но сегодня их интенсивность и площадь охвата будет значительно меньше. Следующие двое суток - вторник, среда также будет прохождение еще одного атмосферного фронта, он будет влиять начиная с юго-запада, продвигаясь на северо-восток. Несколько активизируется он в ночь на среду, он снова вызовет кратковременные дожди, а после его прохождения будет повышаться атмосферное давление, и вторая половина недели у нас будет более без осадков, больше прояснений будет - отметила Птуха.

Она добавила, что в южных областях может наблюдаться сильная жара после прохождения циклона - местами до 35 градусов.

Температуры довольно стабильно будут, как и сейчас, так и до конца недели. А вот во второй половине недели уже будет меньше дождей - добавила Птуха.

Напомним

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Непогода полностью или частично обесточила 35 населенных пунктов в четырех областях. Следует пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00.