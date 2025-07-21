Циклон отступает: Украину ждут короткие дожди и возвращение жары

$41.750.12
48.610.15
ukenru
Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях
Эксклюзив
10:21 • 1506 просмотра
Баганец: НАБУ чаще всего допускает утечки информации о следственных действиях
Эксклюзив
10:00 • 6618 просмотра
Почти сотня граждан стали жертвами торговли людьми за первые шесть месяцев 2025 года - Минсоцполитики
09:37 • 11263 просмотра
Зеленский назначил новых послов в 16 странах и международных организациях: указы
Эксклюзив
09:08 • 13875 просмотра
Обыски без судебных постановлений у подозреваемых в госизмене оправданы - нардеп Власенко
Эксклюзив
07:58 • 18951 просмотра
Эксперт о задержаниях в НАБУ: контрразведка провела важную работу
05:40 • 34927 просмотра
СБУ и Офис Генпрокурора проводят обыски в НАБУ: что известно
21 июля, 03:31 • 80984 просмотра
Ивано-Франковск пережил самую масштабную атаку с начала полномасштабного вторжения РФ
Эксклюзив
20 июля, 09:39 • 80553 просмотра
Мужчина, напавший с ножом на посетителя ТРЦ в Киеве, оказался бывшим военным
Эксклюзив
20 июля, 07:27 • 154839 просмотра
Одна из самых напряженных недель года: астропрогноз на 21–27 июля
19 июля, 21:47 • 149871 просмотра
Усик в пятом раунде победил Дюбуа нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира (видео)
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
65%
743мм
Популярные новости
Дроны уничтожили железнодорожный узел в ростовской области рф, громко и в подмосковье21 июля, 00:57 • 14081 просмотра
Атака на Киев: пожары и разрушения в четырех районах, есть пострадавшие21 июля, 01:18 • 55825 просмотра
Число пострадавших в Киеве от атаки рф возросло до семи06:20 • 37250 просмотра
Все из 24 российских ракет, в том числе "Кинжалы", и 200 из 426 дронов сбиты или подавлены за ночь над Украиной: детали от ВС ВСУ06:44 • 16380 просмотра
«Чтобы ни у кого не было сомнений в прозрачности деятельности Офиса Генерального прокурора»: Кравченко объяснил, почему лично поддерживает обвинение по делу Молочного09:16 • 12576 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 322013 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 243162 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 307497 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 324284 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 501308 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Польша
Реклама
УНН Lite
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 74694 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 170946 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 190739 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 190345 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 192708 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Х-47М2 "Кинжал"
Фокс Ньюс
Financial Times
Saab JAS 39 Gripen

Циклон отступает: Украину ждут короткие дожди и возвращение жары

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

После выходных с интенсивными дождями циклон над беларусью отступает, стабилизируя погоду в Украине. Ожидаются кратковременные осадки в начале недели, а затем преимущественно сухая погода и жара до 35 градусов на юге.

Циклон отступает: Украину ждут короткие дожди и возвращение жары

После выходных с сильными дождями, вызванными циклоном над беларусью, погода в Украине постепенно стабилизируется. В ближайшие дни еще ожидаются кратковременные осадки, однако вторая половина недели будет преимущественно сухой. Об этом сообщила пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

В течение выходных у нас был циклон над территорией беларуси, его атмосферные фронты влияли и на наши процессы, поэтому у нас довольно интенсивные были осадки во многих регионах, особенно - это западные, северные и центральные. Сегодня уже этот циклон отходит в северо-восточном направлении, теряет свою силу. Остаточные процессы по северной части территории нашей еще могут быть в виде небольших кратковременных дождей, но сегодня их интенсивность и площадь охвата будет значительно меньше. Следующие двое суток - вторник, среда также будет прохождение еще одного атмосферного фронта, он будет влиять начиная с юго-запада, продвигаясь на северо-восток. Несколько активизируется он в ночь на среду, он снова вызовет кратковременные дожди, а после его прохождения будет повышаться атмосферное давление, и вторая половина недели у нас будет более без осадков, больше прояснений будет

- отметила Птуха.

Она добавила, что в южных областях может наблюдаться сильная жара после прохождения циклона - местами до 35 градусов.

Температуры довольно стабильно будут, как и сейчас, так и до конца недели. А вот во второй половине недели уже будет меньше дождей

 - добавила Птуха.

Напомним

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Непогода полностью или частично обесточила 35 населенных пунктов в четырех областях. Следует пользоваться мощными электроприборами с 10:00 до 16:00.

Павел Башинский

Павел Башинский

Погода и окружающая среда
Беларусь
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9