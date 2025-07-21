Циклон відходить: Україну чекають короткі дощі та повернення спеки

Після вихідних із сильними дощами, спричиненими циклоном над білоруссю, погода в Україні поступово стабілізується. В найближчі дні ще очікуються короткочасні опади, однак друга половина тижня буде переважно сухою. Про це повідомила речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Впродовж вихідних в нас був циклон над територією білорусі, його атмосферні фронти впливали і на наші процеси, тож в нас досить інтенсивні були опади у багатьох регіонах, особливо - це західні, північні та центральні. Сьогодні вже цей циклон відходить у північно-східному напрямку, втрачає свою силу. Залишкові процеси по північній частині території нашої ще можуть бути у вигляді невеликих короткочасних дощів, але сьогодні їх інтенсивність і площа охоплення буде значно меншою. Наступні дві доби - вівторок, середа також буде проходження ще одного атмосферного фронту, він буде впливати починаючи з південного-заходу, просуваючись на північний-схід. Дещо активізується він у ніч на середу, він знову спричинить короткочасні дощі, а після його проходження буде підвищуватися атмосферний тиск, і друга половина тижня в нас буде більш без опадів, більше прояснень буде - зазначила Птуха.

Вона додала, що у південних областях може спостерігатися сильна спека після проходження циклону - місцями до 35 градусів.

Температури досить стабільно будуть, як і зараз, так і до кінця тижня. А ось у другій половині тижня вже буде менше дощів - додала Птуха.

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