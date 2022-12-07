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Этот год будет показательным: в ПЦУ рассказали, когда Украина сможет перейти на новый календарь праздников

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украина со следующего года, вероятно, сможет перейти на Новоюлианский календарь праздников. Однако в этом году украинцы будут праздновать Рождество с 25 декабря по 7 января. Об этом заявил священник ПЦУ, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко во время брифинга, передает УНН.

Цитата

“Мы в своих приходах посовещались и решили, что будем отмечать две даты. Рождество многодневное, как и Пасха – после него есть светлая неделя, а тогда еще 40 дней. Обычно после Рождества были праздники вплоть до Крещения. Мое личное предложение – проводить их с 25 декабря по 7 января”, – отметил он.

Детали

По его словам, большинство христиан живет по Новоюлианскому календарю и празднует Рождество в декабре. Украинская церковь живет по Юлианскому календарю и также празднует Рождество Христово 25 декабря. Эта дата совпадает с 7 января.

“Церковь — это люди. И все, что изменилось у людей, изменилось в церкви. Мы все сейчас вместе работаем на победу. Священники служат капелланами, священники и верующие занимаются благотворительной, волонтерской, гуманитарной деятельностью, вывозят людей из регионов, кормят, помогают чем могут. Большое количество верующих уехала за границу, и тема духовного кормления людей, разбросанных по миру, тоже актуальна. Это требует и определенных решений и новых форм такой деятельности. Пора начинать обсуждать, чтобы украинская церковь приняла решение о переходе на Новоюлианский календарь. Было бы хорошо, если бы это решалось не одной церковью, а всем религиозным сообществом”, – сказал Коваленко.

Священник отметил, что необходимо учитывать тот факт, что в церквях люди “более тяготеют оставаться в традиции”. Поэтому рассматриваются все возможные варианты, которые удовлетворяли бы всех. Например, нынешний вариант: разрешить тем, кто хочет праздновать Рождество 25 декабря – праздновать в этот день, а тем, кто хочет 7 января — праздновать в эту дату, как определенный переходный период.

“Сначала нужно определиться внутри каждой церкви, а затем создавать комиссии. Также требуется синхронизация с государственным календарем. Ибо некоторые религиозные праздники государственные. Социологические исследования показывают, что постоянно растет количество людей, желающих, чтобы мы были ближе к христианскому миру, чем к имперской россии. Но думаю, что московский патриархат будет против этого”, – добавил он.

Дополнение

В ПЦУ рассказали, когда нужно петь щедривки.

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