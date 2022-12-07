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Цей рік буде показовим: в ПЦУ розповіли, коли Україна зможе перейти на новий календар свят

Цей рік буде показовим: в ПЦУ розповіли, коли Україна зможе перейти на новий календар свят

Київ • УНН

 • 612557 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Україна з наступного року, ймовірно, зможе перейти на Новоюліанський календар свят. Проте цьогоріч українці святкуватимуть Різдво з 25 грудня до 7 січня. Про це заявив священник ПЦУ, ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

“Ми у своїх парафіях порадилися і вирішили, що будемо відзначатимемо дві дати. Різдво багатоденне, як і Великдень – після нього є світлий тиждень, а тоді ще 40 днів. Зазвичай після Різдва були святки аж до Водохрестя. Моя особиста пропозиція – проводити їх від 25 грудня по 7 січня”, – зазначив він.

Деталі

За його словами, більшість християн живе по Новоюліанському календарю і святкує Різдво у грудні. Українська церква живе по Юліанському календарю, і також святкує Різдво Христове 25 грудня. Ця дата збігається із 7 січня.

“Церква — це люди. І все, що змінилося в людей, змінилося в церкві. Ми всі зараз разом працюємо на перемогу. Священики служать капеланами, священики і віряни займаються благодійною, волонтерською, гуманітарною діяльністю, вивозять людей з регіонів, годують, допомагають, чим можуть. Велика кількість вірян виїхала за кордон, і тема духовного кормління людей, які розкидані по світу, також актуальна. Це вимагає і певних рішень, і нових форм такої діяльності. Пора починати обговорювати те, щоб українська церква прийняла рішення про перехід на Новоюліанський календар. Було б добре, якби це вирішувалось не однією церквою, а всією релігійною спільнотою”, – сказав Коваленко.

Священик зазначив, що необхідно враховувати той факт, що в церквах люди “більш тяжіють залишатися в традиції”. Тому розглядаються усі можливі варіанти, які б задовольняли усіх. Наприклад, нинішній варіант: дозволити тим, хто хоче святкувати Різдво 25 грудня – святкувати у цей день, а тим, хто хоче 7 січня — святкувати у цю дату, як певний перехідний період.

“Спочатку треба визначитись в середині кожної церкви, а тоді створювати комісії. Також потрібна певна синхронізація з державним календарем. Бо деякі релігійні свята є державними. Соціологічні дослідження показують, що постійно зростає кількість людей, які б бажали, щоб ми були ближче до християнського світу, ніж до імперської росії. Але думаю, що московський патріархат буде проти цього”, – додав він.

Доповнення

У ПЦУ розповіли, коли треба співати щедрівки.

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