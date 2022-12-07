У ПЦУ розповіли, коли треба співати щедрівки

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"Про Василя згадували. Василь ніякого відношення до щедрівок не має. І це дивна зараз традиція, коли ми всі святкуємо Новий рік з 31-го на 1-ше. А щедруємо на Василя. Так от щедрівки - новорічні! Там новорічні побажання. І я думаю, що нам і щедрівки треба співати на Новий рік, по сенсу цих пісноспівів і потрібно. І не думати, що Василь є нашим слухачем щедрівок. Хоча може послухати", - зазначив священник.

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