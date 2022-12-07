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В ПЦУ рассказали, когда нужно петь щедровки

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Щедровки нужно петь на Новый год, и никакого отношения к празднику Василия они не имеют. Об этом заявил во время брифинга священник ПЦУ, ректор Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко, пишет УНН.

Цитата

"О Василии вспоминали. Василий никакого отношения к щедровкам не имеет. И это удивительная сейчас традиция, когда мы все празднуем Новый год с 31-го на 1-ое. А щедруем на Василия. Так вот щедровки – новогодние! Там новогодние пожелания. И я думаю, что нам и щедровки надо петь на Новый год, по смыслу этих песнопений и нужно. И не думать, что Василий является нашим слушателем щедровок. Хотя может послушать", - отметил священник.

Напомним

ПЦУ позволила проводить Рождественское богослужение 25 декабря.

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