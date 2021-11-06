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Церковь начинает сбор пожертвований для мигрантов на восточной границе Польши

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Католическая церковь в Польше выступает за проведение общенациональной кампании по сбору средств для мигрантов на границе с Беларусью. Деньги, которые планируется собрать во всех польских церквях до 21 ноября, будут переданы благотворительной организации Caritas для обеспечения в приграничном регионе на северо-востоке Польши предпосылок “долгосрочной интеграции беженцев”, которые хотят остаться в Польше, заявил председательствующий на конференции польских епископов архиепископ Станислав Гадецкий во время богослужения в Варшаве вечером в пятницу, 5 ноября, передает УНН со ссылкой на DW.

Церковь начинает сбор пожертвований для мигрантов на восточной границе Польши

Цитата

“На наших глазах происходит гуманитарная катастрофа”, — сказал архиепископ в своей проповеди, указав на то, что на польско-белорусской границе “страдают и умирают” люди. По его словам, мигранты, прибывшие туда, стали жертвами недопустимых игр международной политики. “Однако, независимо от обстоятельств их прибытия, они, безусловно, нуждаются в нашей духовной и материальной помощи”, — подчеркнул Гадецкий. С начала нынешнего миграционного кризиса церковь в Польше оказывает посильную помощь беженцам через Caritas и ответственного за это епископа. Так, по сведениям церкви, оказывается поддержка приютов для мигрантов и беженцев. Кроме того, приходы у границы Польши с Беларусью установили так называемые “палатки надежды”.

Детали

Гадецкий сделал акцент на том, что церковь должна проявить христианскую чуткость к прибывшим. По его словам, к ним необходимо относиться так, как предписывает Евангелие. “Без ущерба для безопасности республики и ее граждан следует продемонстрировать нашу солидарность с ними”, — заявил архиепископ и призвал католиков молиться за мир на восточной границе Польши.

Архиепископ выступает за создание гуманитарных коридоров

По данным польской пограничной службы, за период августа нынешнего года около 30 тыс. мигрантов из Ирака, Афганистана и других стран Ближнего Востока и Африки пытались незаконно попасть в ЕС через границу между Беларусью и Польшей. Польские пограничники преимущественно противодействовали этому. В результате множество мигрантов застряли в пограничной зоне и находятся в катастрофических условиях. Беларусь препятствует их возвращению на свою территорию. Несколько человек из числа мигрантов уже умерли на границе от переохлаждения или истощения.

Ответственной за прибытие к границе беженцев Польша и ЕС считают Беларусь. Они обвиняют белорусский режим в том, что десятки тысяч людей из кризисных стран Ближнего Востока и других регионов доставляется самолетами до Минска, а потом на границу со странами ЕС — Польшей, Литвой и Латвией. В начале сентября президент Польши Анджей Дуда объявил в приграничной с Беларусью зоне режим чрезвычайной ситуации. Варшава подверглась критике за отказ в предоставлении убежища мигрантам и их принудительное выдворение обратно в Белоруссию, подвергая их жизни опасности. Представители благотворительных организаций и журналисты не допускаются в зону чрезвычайной ситуации.

В начале октября Гадецкий безуспешно требовал от польского правительства одобрения на открытие так называемых “гуманитарных коридоров”. “Этот механизм, который хорошо зарекомендовал себя в других странах, позволяет оказывать конкретную помощь тем, кто больше всего в этом нуждается пострадавшим от войн и преследований, причем в безопасности и под полным контролем”, — сказал тогда архиепископ.

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