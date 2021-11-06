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Церква розпочинає збір пожертв для мігрантів на східному кордоні Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Католицька церква у Польщі виступає за проведення загальнонаціональної кампанії зі збирання коштів для мігрантів на кордоні з Білоруссю. Гроші, які планується зібрати у всіх польських церквах до 21 листопада, будуть передані благодійній організації Caritas для забезпечення у прикордонному регіоні на північному сході Польщі передумов “довгострокової інтеграції біженців”, які хочуть залишитися в Польщі, заявив головуючий на конференції польських єпископів архієпископ Станіслав Гадецький під час богослужіння у Варшаві увечері у п’ятницю, 5 листопада, передає УНН із посиланням на DW.

Церква розпочинає збір пожертв для мігрантів на східному кордоні Польщі

Цитата

“На наших очах відбувається гуманітарна катастрофа”, — сказав архієпископ у своїй проповіді, вказавши на те, що на польсько-білоруському кордоні “страждають і вмирають” люди. За його словами, мігранти, які прибули туди, стали жертвами неприпустимих ігор міжнародної політики. “Однак, незалежно від обставин їхнього прибуття, вони, безумовно, потребують нашої духовної та матеріальної допомоги”, — наголосив Гадецький. З початку нинішньої міграційної кризи церква у Польщі надає посильну допомогу біженцям через Caritas та відповідального за це єпископа. Так, за відомостями церкви, надається підтримка притулків для мігрантів та біженців. Крім того, парафії біля кордону Польщі з Білоруссю встановили так звані “намети надії”.

Деталі

Гадецький зробив акцент на тому, що церква має виявити християнську чуйність до прибулих. За його словами, до них необхідно ставитись так, як наказує Євангеліє. “Без шкоди для безпеки республіки та її громадян слід продемонструвати нашу солідарність з ними”, — заявив архієпископ і закликав католиків молитися за мир на східному кордоні Польщі.

Архієпископ виступає за створення гуманітарних коридорів

За даними польської прикордонної служби, за період серпня нинішнього року близько 30 тис. мігрантів з Іраку, Афганістану та інших країн Близького Сходу та Африки намагалися незаконно потрапити до ЄС через кордон між Білоруссю і Польщею. Польські прикордонники переважно протидіяли цьому. В результаті безліч мігрантів застрягли у прикордонній зоні та перебувають у катастрофічних умовах. Білорусь перешкоджає їхньому поверненню на свою територію. Декілька людей з числа мігрантів вже померли на кордоні від переохолодження або виснаження.

Відповідальною за прибуття до кордону біженців Польща та ЄС вважають Білорусь. Вони звинувачують білоруський режим у тому, що десятки тисяч людей із кризових країн Близького Сходу та інших регіонів доставляються літаками до Мінська, а потім на кордон із країнами ЄС — Польщею, Литвою та Латвією. На початку вересня президент Польщі Анджей Дуда оголосив у прикордонній з Білоруссю зоні режим надзвичайної ситуації. Варшава піддалася критиці за відмову в наданні притулку мігрантам і їх примусове видворення назад до Білорусі, наражаючи їх на життя небезпеки. Представники благодійних організацій та журналісти не допускаються до зони надзвичайної ситуації.

На початку жовтня Гадецький безуспішно вимагав від польського уряду схвалення на відкриття так званих “гуманітарних коридорів”. “Цей механізм, який добре зарекомендував себе в інших країнах, дозволяє надавати конкретну допомогу тим, хто найбільше цього потребує — постраждалим від воєн і переслідувань, причому в безпеці та під повним контролем”, — сказав тоді архієпископ.

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