Польща посилює військову присутність на кордоні з Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністерство національної оборони Польщі збільшить кількість військових на польсько-білоруському кордоні до майже 10-ти тисяч. Про це повідомив у Твіттері міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає УНН.
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“Ми збільшуємо кількість військовослужбовців, які допомагають Прикордонній службі, на 2,5 тисячі. Вже незабаром щільність кордону забезпечуватиме близько 10 тис. військовослужбовців з 12,16,18 дивізії”,- підкреслив Блащак.
За його словами, війська територіальної оборони Польщі здійснюють у прикордонній зоні операцію “Сильна підтримка”, допомагаючи мешканцям прикордонної зони.
Zwiększamy liczbę żołnierzy pomagających Straży Granicznej o 2,5 tys. Już niebawem nad szczelnością granicy będzie czuwać około 10 tys. wojskowych z 12, 16 i 18 dywizji. WOT cały czas prowadzi operację #SilneWsparcie i pomaga mieszkańcom strefy przygranicznej. https://t.co/loppR2CAh8— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 25, 2021
Нагадаємо
Німеччина посилила охорону кордонів з Польщею. ООН закликала до швидкого розв'язання проблеми мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі.