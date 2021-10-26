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Польща посилює військову присутність на кордоні з Білоруссю

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Міністерство національної оборони Польщі збільшить кількість військових на польсько-білоруському кордоні до майже 10-ти тисяч.  Про це повідомив у Твіттері міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає УНН.

Польща посилює військову присутність на кордоні з Білоруссю

Цитата

“Ми збільшуємо кількість військовослужбовців, які допомагають Прикордонній службі, на 2,5 тисячі. Вже незабаром щільність кордону забезпечуватиме близько 10 тис. військовослужбовців з 12,16,18 дивізії”,- підкреслив Блащак.

За його словами, війська територіальної оборони Польщі здійснюють у прикордонній зоні операцію “Сильна підтримка”, допомагаючи мешканцям прикордонної зони.

Zwiększamy liczbę żołnierzy pomagających Straży Granicznej o 2,5 tys. Już niebawem nad szczelnością granicy będzie czuwać około 10 tys. wojskowych z 12, 16 i 18 dywizji. WOT cały czas prowadzi operację #SilneWsparcie i pomaga mieszkańcom strefy przygranicznej. https://t.co/loppR2CAh8

— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 25, 2021

Нагадаємо

Німеччина посилила охорону кордонів з Польщею. ООН закликала до швидкого розв'язання проблеми мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі.

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