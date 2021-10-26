Польша усиливает военное присутствие на границе с Беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Министерство национальной обороны Польши увеличит количество военных на польско-белорусской границе до почти 10 тысяч. Об этом сообщил в Твиттере министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, передает УНН.
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“Мы увеличиваем количество военнослужащих, помогающих Пограничной службе, на 2,5 тысяч. Уже скоро плотность границы будет обеспечивать около 10 тыс. военнослужащих из 12,16,18 дивизии”, - подчеркнул Блащак.
По его словам, войска территориальной обороны Польши осуществляют в приграничной зоне операцию "Сильная поддержка", помогая жителям приграничной зоны.
Zwiększamy liczbe żołnierzy pomagających Straży Granicznej в 2,5 тыс. Już niebawem nad szczelnością granicy bedzie czuwać około 10 tys. wojskowych z 12, 16 и 18 dywizji. WOT cały czas prowadzi operację #SilneWsparcie и pomaga mieszkańcom strefy przygranicznej. https://t.co/loppR2CAh8— Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) октябрь 25, 2021
Напомним
Германияусилила охрану границ с Польшей. ООН призвала к скорейшему решению проблемы мигрантов на границе Беларуси и Польши.