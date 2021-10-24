Німеччина посилила охорону кордонів з Польщею

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 17714 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 80713 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 128590 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 113085 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 121083 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 88802 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 76515 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 168673 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87517 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 265442 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4.9м/с
89%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 41777 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 40229 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 47563 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 12341 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 28783 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 133970 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 168698 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 265461 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 435233 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 422913 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 28439 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 34158 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 34780 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 35967 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 85700 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Німеччина посилила охорону кордонів з Польщею

Київ • УНН

 • 61858 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Німеччина посилить охорону германо-польського кордону, заявив глава МВС ФРН Хорст Зеехофер  в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, яке буде опубліковане в неділю, 24 жовтня, передає УНН.

Німеччина посилила охорону кордонів з Польщею

Деталі

За словами Зеехофера, в райони, які межують з Польщею, вже відправлені вісім додаткових поліцейських підрозділів. При необхідності контроль прикордонної лінії, що проходить по лісових масивах, буде ще посилений, наголосив міністр. Він також схвалив будівництво загороджувального паркану на кордоні Польщі та Білорусі.

Як зазначив Зєєхофер, існуючий зараз прикордонний контроль на кордоні з Австрією буде продовжений ще на шість місяців, про що Німеччина повідомила Брюссель. “Якщо ситуація на германо-польському кордоні не розрядиться, нам доведеться розглянути можливість ввести аналогічні заходи, скоординувавши їх з Польщею і владою федеральної землі Бранденбург”, — сказав Хорст Зеехофер.

Хвиля нелегальних мігрантів

Починаючи з серпня, в Німеччині спостерігається лавиноподібне зростання числа нелегальних мігрантів, що прибувають з Польщі. У серпні на германо-польського кордону було виявлено 713 осіб, які незаконно прибули до Німеччини, з них 474 — через Білорусь. У вересні число незаконних в’їздів через Польщу збільшилася до 2323 осіб, з них в 1903 — через Білорусь.

У федеральній профспілці поліцейських в зв’язку з цим пропонували ввести тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з Польщею.

Міграційна криза

На минулому тижні на польсько-білоруському кордоні був виявлений мертвим ще один мігрант. За даними УВКБ, це вже восьмий подібний випадок. З серпня тисячі мігрантів переважно з Близького Сходу і з Африки намагаються проникнути через територію Білорусі до Польщі, Латвії або Литви.

Євросоюз звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в тому, що він навмисно провокує міграційну кризу, організувавши переправлення тисяч нелегальних мігрантів до кордонів ЄС в помсту за санкції, які Європа ввела проти його режиму. Польща розмістила на кордоні з Білоруссю 6 тисяч солдатів і ввела режим НС, в результаті якого журналісти і гуманітарні організації були позбавлені доступу до мігрантів в прикордонному регіоні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31