Німеччина посилила охорону кордонів з Польщею

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За словами Зеехофера, в райони, які межують з Польщею, вже відправлені вісім додаткових поліцейських підрозділів. При необхідності контроль прикордонної лінії, що проходить по лісових масивах, буде ще посилений, наголосив міністр. Він також схвалив будівництво загороджувального паркану на кордоні Польщі та Білорусі.

Як зазначив Зєєхофер, існуючий зараз прикордонний контроль на кордоні з Австрією буде продовжений ще на шість місяців, про що Німеччина повідомила Брюссель. “Якщо ситуація на германо-польському кордоні не розрядиться, нам доведеться розглянути можливість ввести аналогічні заходи, скоординувавши їх з Польщею і владою федеральної землі Бранденбург”, — сказав Хорст Зеехофер.

Хвиля нелегальних мігрантів

Починаючи з серпня, в Німеччині спостерігається лавиноподібне зростання числа нелегальних мігрантів, що прибувають з Польщі. У серпні на германо-польського кордону було виявлено 713 осіб, які незаконно прибули до Німеччини, з них 474 — через Білорусь. У вересні число незаконних в’їздів через Польщу збільшилася до 2323 осіб, з них в 1903 — через Білорусь.

У федеральній профспілці поліцейських в зв’язку з цим пропонували ввести тимчасовий прикордонний контроль на кордоні з Польщею.

Міграційна криза

На минулому тижні на польсько-білоруському кордоні був виявлений мертвим ще один мігрант. За даними УВКБ, це вже восьмий подібний випадок. З серпня тисячі мігрантів переважно з Близького Сходу і з Африки намагаються проникнути через територію Білорусі до Польщі, Латвії або Литви.

Євросоюз звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в тому, що він навмисно провокує міграційну кризу, організувавши переправлення тисяч нелегальних мігрантів до кордонів ЄС в помсту за санкції, які Європа ввела проти його режиму. Польща розмістила на кордоні з Білоруссю 6 тисяч солдатів і ввела режим НС, в результаті якого журналісти і гуманітарні організації були позбавлені доступу до мігрантів в прикордонному регіоні.