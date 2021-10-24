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Германия усилила охрану границы с Польшей

Киев • УНН

 • 61858 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Германия усилит охрану германо-польской границы, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в интервью изданию Bild am Sonntag, которое будет опубликовано в воскресенье, 24 октября, передает УНН.

Германия усилила охрану границы с Польшей

Детали

По словам Зеехофера, в районы, граничащие с Польшей, уже отправлены восемь дополнительных полицейских подразделений. При необходимости контроль пограничной линии, проходящей по лесным массивам, будет еще больше усилен, подчеркнул министр. Он также одобрил строительство заградительного забора на границе Польши и Беларуси.

Как отметил Зеехофер, существующий сейчас пограничный контроль на границе с Австрией будет продлен еще на шесть месяцев, о чем Германия сообщила Брюссель. “Если ситуация на германо-польской границе не разрядится, нам придется рассмотреть возможность ввести аналогичные меры, скоординировав их с Польшей и властью федеральной земли Бранденбург”, — сказал Хорст Зеехофер.

Волна нелегальных мигрантов

Начиная с августа, в Германии наблюдается лавинообразный рост числа нелегальных мигрантов, прибывающих из Польши. В августе на германо-польской границы было обнаружено 713 человек, незаконно прибывших в Германию, из них 474 — через Беларусь. В сентябре число незаконных въездов через Польшу увеличилась до 2323 человек, из них в 1903 — через Беларусь.

В федеральной профсоюзе полицейских в связи с этим предлагали ввести временный пограничный контроль на границе с Польшей.

Миграционный кризис

На прошлой неделе на польско-белорусской границе был обнаружен мертвым еще один мигрант. По данным УВКБ, это уже восьмой подобный случай. С августа тысячи мигрантов преимущественно из Ближнего Востока и из Африки пытаются проникнуть через территорию Беларуси в Польшу, Латвию или Литву.

Евросоюз обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он намеренно провоцирует миграционную кризис, организовав переправки тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС в отместку за санкции, которые Европа ввела против его режима. Польша разместила на границе с Беларусью 6000 солдат и ввели режим ЧС, в результате которого журналисты и гуманитарные организации были лишены доступа к мигрантам в пограничном регионе.

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