ООН закликала до швидкого розв'язання проблеми мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі

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“Якщо не захистити основні права людини, то людські життя опиняться під загрозою. Неприпустимо, що люди вмирають і життя інших знаходиться під загрозою. Вони заручники політичної патової ситуації, яка негайно повинна бути вирішена”, — сказала Моро.

Деталі

У заяві УВКБ підкреслюється, що здобувачі притулку і мігранти вже багато тижнів заблоковані на кордоні в постійно погіршуються умови, а наближення зими лише погіршить ситуацію.

Моро вказала, що насильницьке витіснення мігрантів, в результаті якого ті позбавляються “доступу до території та притулку” порушує права людини, і настійно закликала Польщу і Білорусь як підписантів Женевської конвенції 1951 року про біженців “виконати взяті на себе зобов’язання і забезпечити шукачів притулку на їхніх кордонах доступ до притулку”.

Міграційна криза

На цьому тижні на польсько-білоруському кордоні був виявлений мертвим ще один мігрант. За даними УВКБ, це вже восьмий подібний випадок. З серпня тисячі мігрантів переважно з Близького Сходу і з Африки намагаються проникнути через територію Білорусі до Польщі, Латвії або Литви.

Євросоюз звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в тому, що він навмисно провокує міграційну кризу, організувавши переправлення тисяч нелегальних мігрантів до кордонів ЄС в помсту за санкції, які Європа ввела проти його режиму. Польща розмістила на кордоні з Білоруссю 6 тисяч солдатів і ввела режим НС, в результаті якого журналісти і гуманітарні організації були позбавлені доступу до мігрантів в прикордонному регіоні.