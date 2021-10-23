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ООН закликала до швидкого розв'язання проблеми мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі

Київ • УНН

 • 15895 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. ООН закликала Євросоюз і Білорусь без зволікання знайти рішення для мігрантів, які застрягли на польсько-білоруському кордоні. Про це заявила регіональний директор по Європі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) Паскаль Моро в п’ятницю, 22 жовтня, в Женеві, передає УНН.

ООН закликала до швидкого розв'язання проблеми мігрантів на кордоні Білорусі та Польщі

Цитата

“Якщо не захистити основні права людини, то людські життя опиняться під загрозою. Неприпустимо, що люди вмирають і життя інших знаходиться під загрозою. Вони заручники політичної патової ситуації, яка негайно повинна бути вирішена”, — сказала Моро.

Деталі

У заяві УВКБ підкреслюється, що здобувачі притулку і мігранти вже багато тижнів заблоковані на кордоні в постійно погіршуються умови, а наближення зими лише погіршить ситуацію.

Моро вказала, що насильницьке витіснення мігрантів, в результаті якого ті позбавляються “доступу до території та притулку” порушує права людини, і настійно закликала Польщу і Білорусь як підписантів Женевської конвенції 1951 року про біженців “виконати взяті на себе зобов’язання і забезпечити шукачів притулку на їхніх кордонах доступ до притулку”.

Міграційна криза

На цьому тижні на польсько-білоруському кордоні був виявлений мертвим ще один мігрант. За даними УВКБ, це вже восьмий подібний випадок. З серпня тисячі мігрантів переважно з Близького Сходу і з Африки намагаються проникнути через територію Білорусі до Польщі, Латвії або Литви.

Євросоюз звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в тому, що він навмисно провокує міграційну кризу, організувавши переправлення тисяч нелегальних мігрантів до кордонів ЄС в помсту за санкції, які Європа ввела проти його режиму. Польща розмістила на кордоні з Білоруссю 6 тисяч солдатів і ввела режим НС, в результаті якого журналісти і гуманітарні організації були позбавлені доступу до мігрантів в прикордонному регіоні.

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