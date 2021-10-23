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ООН призвала к быстрому решению проблемы мигрантов на границе Беларуси и Польши

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. ООН призвала Евросоюз и Беларусь без промедления найти решение для мигрантов, которые застряли на польско-белорусской границе. Об этом заявила региональный директор по Европе Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Паскаль Моро в пятницу, 22 октября, в Женеве, передает УНН.

ООН призвала к быстрому решению проблемы мигрантов на границе Беларуси и Польши

Цитата

“Если не защитить основные права человека, то человеческие жизни окажутся под угрозой. Недопустимо, что люди умирают и жизнь других находится под угрозой. Они заложники политической патовой ситуации, немедленно должна быть решена”, — сказала Моро.

Детали

В заявлении УВКБ подчеркивается, что соискатели убежища и мигранты уже много недель заблокированы на границе в постоянно ухудшаются условия, а приближение зимы только ухудшит ситуацию.

Моро указала, что насильственное вытеснение мигрантов, в результате которого те лишаются “доступа к территории и убежища” нарушает права человека, и настоятельно призвала Польшу и Беларусь как подписантов Женевской конвенции 1951 года о беженцах “выполнить взятые на себя обязательства и обеспечить ищущих убежища на их границах доступ в приют”.

Миграционный кризис

На этой неделе на польско-белорусской границе был обнаружен мертвым еще один мигрант. По данным УВКБ, это уже восьмой подобный случай. С августа тысячи мигрантов преимущественно из Ближнего Востока и из Африки пытаются проникнуть через территорию Беларуси в Польшу, Латвию или Литву.

Евросоюз обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он намеренно провоцирует миграционный кризис, организовав переправки тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС в отместку за санкции, которые Европа ввела против его режима. Польша разместила на границе с Беларусью 6000 солдат и ввели режим ЧС, в результате которого журналисты и гуманитарные организации были лишены доступа к мигрантам в пограничном регионе.

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