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Facebook закрив три групи про нелегальну міграцію до Євросоюзу через Білорусь

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Facebook заблокував три групи, які використовувалися для просування та керування маршрутом нелегальної міграції з Білорусі до Європейського Союзу. Про це УНН повідомляє з посиланням на портал уряду Польщі.

Facebook закрив три групи про нелегальну міграцію до Євросоюзу через Білорусь

Цитата

“Дії польських спецслужб у співпраці з Facebook та посольством США призвели до ліквідації виявлених польською стороною міграційних груп, які діють у цій соціальній мережі. Додаток, відправлений до адміністрації Facebook, дозволив закрити перші три групи, які використовувалися для просування та управління маршрутом нелегальної міграції з Білорусі до Європейського Союзу”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що дані, надані адміністрації порталу, підтвердили, що ці групи, що працюють у Facebook, беруть участь в організації нелегальної міграції до Європейського Союзу.

“У матеріалах зазначено, що він був причетний до злочинної практики, що має характер гібридної війни проти Заходу. Урядова адміністрація попросила менеджерів Facebook заблокувати окремі групи, які працюють на цьому веб-сайті. Посольство США було проінформовано про заяву польських установ. Це перший успіх дій влади Польщі щодо блокування груп у соціальних мережах, які використовуються для підживлення маршруту міграції до Польщі. Уряд продовжує діалог з Facebook та американською стороною, щоб заблокувати подальші гібридні дії проти Польщі”, — зазначається у повідомленні.

Контекст

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю запровадили Латвія та Польща.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем'єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів Литва та Польща розпочали будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

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