Facebook закрыл три группы о нелегальной миграции в Евросоюз через Беларусь

Цитата

“Действия польских спецслужб в сотрудничестве с Facebook и посольством США привели к ликвидации выявленных польской стороной миграционных групп, действующих в этой социальной сети. Приложение, отправленное в администрацию Facebook, позволило закрыть первые три группы, которые использовались для продвижения и управления маршрутом нелегальной миграции из Беларуси в Европейский Союз”, — говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что данные, предоставленные администрации портала, подтвердили, что указанные группы, работающие в Facebook, принимают участие в организации нелегальной миграции в Европейский Союз.

“В материалах указано, что он был причастен к преступной практике, имеющей характер гибридной войны против Запада. Правительственная администрация попросила менеджеров Facebook заблокировать отдельные группы, работающие на этом веб-сайте. Посольство США было проинформировано о заявлении польских учреждений. Это первый успех действий властей Польши по блокированию групп в социальных сетях, которые используются для подпитки маршрута миграции в Польшу. Правительство продолжает диалог с Facebook и американской стороной, чтобы заблокировать дальнейшие гибридные действия против Польши”, — отмечаеться в сообщении.

Контекст

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Впоследствии аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры относительно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва и Польша начали строительство забора на границе с Беларусью.