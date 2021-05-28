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Церемонию вручения премии "Оскар" перенесли на месяц

Киев • УНН

 • 44765 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Американская киноакадемия перенесла дату проведения 94-й церемонии вручения премии "Оскар" с 27 февраля на 27 марта, сообщается на ее сайте, передает УНН.

Церемонию вручения премии "Оскар" перенесли на месяц

Что известно

Согласно графику, который опубликовала академия, 21 декабря будет представлен список фильмов, вошедших в шорт-лист премии, а 8 февраля будут объявлены номинанты на “Оскар” во всех категориях.

Там также отметили, что в силе останутся изменения требований к участникам, которые приняли в прошлом году из-за пандемии коронавируса: организаторы премии допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн.

В киноакадемии добавили, что дата проведения церемонии снова может быть перенесена. Причину этого там не уточнили.

Напомним

В 2021 году церемонию вручения “Оскара” также перенесли: сначала она была запланирована на 28 февраля, но в итоге состоялась 25 апреля. Решение было принято из-за пандемии коронавируса и карантинные мероприятия, которые действовали в Соединенных Штатах. Как отмечали организаторы, через установленные ограничения многие компании не успевали выпустить свои фильмы в сроки, указанные ранее.

Справка

Перенос “Оскара-2021” — четвертый за всю историю церемонии. В 1938 году ее не провели вовремя из-за наводнения в Лос-Анджелесе, в 1968-м — из-за убийства Мартина Лютера Кинга, а в 1981-м — из-за покушения на президента США Рональда Рейгана.

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