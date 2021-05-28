Церемонію вручення премії “Оскар” перенесли на місяць

Що відомо

Згідно з графіком, який опублікувала академія, 21 грудня буде представлений список фільмів, що увійшли до шорт-лист премії, а 8 лютого буде оголошено номінантів на “Оскар” у всіх категоріях.

Там також відзначили, що в силі залишаться зміни вимог до учасників, які взяли в минулому році через пандемію коронавірусу: організатори премії допустять до відбору фільми, які були показані онлайн.

В кіноакадемії додали, що дата проведення церемонії знову може бути перенесена. Причину цього там не уточнили.

Нагадаємо

У 2021 року церемонію вручення “Оскара” також перенесли: спочатку вона була запланована на 28 лютого, але в підсумку відбулася 25 квітня. Рішення було прийнято через пандемію коронавірусу і карантинні заходи, що діяли в Сполучених Штатах. Як відзначали організатори, через встановлені обмеження багато компаній не встигали випустити свої фільми в терміни, зазначені раніше.