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Церемонію вручення премії “Оскар” перенесли на місяць

Київ • УНН

 • 44765 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Американська кіноакадемія перенесла дату проведення 94-ї церемонії вручення премії “Оскар” з 27 лютого на 27 березня, повідомляється на її сайті, передає УНН.

Церемонію вручення премії “Оскар” перенесли на місяць

Що відомо

Згідно з графіком, який опублікувала академія, 21 грудня буде представлений список фільмів, що увійшли до шорт-лист премії, а 8 лютого буде оголошено номінантів на “Оскар” у всіх категоріях.

Там також відзначили, що в силі залишаться зміни вимог до учасників, які взяли в минулому році через пандемію коронавірусу: організатори премії допустять до відбору фільми, які були показані онлайн.

В кіноакадемії додали, що дата проведення церемонії знову може бути перенесена. Причину цього там не уточнили.

Нагадаємо

У 2021 року церемонію вручення “Оскара” також перенесли: спочатку вона була запланована на 28 лютого, але в підсумку відбулася 25 квітня. Рішення було прийнято через пандемію коронавірусу і карантинні заходи, що діяли в Сполучених Штатах. Як відзначали організатори, через встановлені обмеження багато компаній не встигали випустити свої фільми в терміни, зазначені раніше.

Довідка

Перенесення “Оскара-2021” — четверте за всю історію церемонії. У 1938 році її не провели вчасно через повені в Лос-Анджелесі, в 1968-му — через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а в 1981-му — через замах на президента США Рональда Рейгана.

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