У США відбулася 93-а церемонія вручення премії "Оскар": як це було

Деталі

Основні події пройшли в приміщенні вокзалу Union Station у Лос-Анджелесі. Відзначається, що номінанти з Європи, які не змогли приїхати в США, приєдналися до церемонії з Лондона та Парижа. Кількість учасників, одночасно присутніх на заході, скоротилася до 170.

Режисер Хлоя Джао стала першою жінкою в історії Американської кіноакадемії, яка отримала номінації відразу в чотирьох категоріях: Кращий фільм, Кращий режисер, Кращий монтаж фільму та Найкращий адаптований сценарій.

Перемогу в номінації "Кращий режисер" разом з Джао розділила режисер трагікомедії "Дівчина, що подає надії" Емеральд Феннелл. Відзначається, що це вперше, коли відразу дві жінки-режисера номіновані за один рік.

Нагороду за кращий адаптований сценарій розділили Крістофер Хемптон і Флоріан Зеллер за драму "Батько". За кращу чоловічу роль першого плану в цій же драмі отримав 83-х річний Ентоні Хопкінс. Він став найстаршим актором в історії "Оскара", який отримав перемогу за головну роль.

Особистий рекорд в 2021 році поставили фільми виробництва Netflix, які отримали 36 номінацій на премію Американської кіноакадемії, і 7 "Оскарів".

Зокрема, кращими фільмами виробництва назвали "Манк" Девіда Фінчера, і "Суд над чиказькою сімкою", останній з яких був номінований в шести номінаціях, але не отримав ніяких перемог.

Крім того, Netflix отримав "Оскар" за документальний фільм "Мій учитель-восьминіг" Піппи Ерліх, Джеймса Ріда і Крейга Фостера; короткометражний фільм "Два далеких незнайомця" Тревона Фрі та Мартіна Десмонда Роу, і короткометражний анімаційний фільм "Якщо щось трапиться, я люблю вас" Уілла Маккормака і Майкла Говьєра.

У той же час, Warner Bros. Pictures отримав три премії "Оскар": дві за "Іуда і Чорний Месія" (актор другого плану Деніел Калуя і пісня для "Fight For You" HER) і одна перемога за фільм "Тенет" (за візуальні ефекти).

Вбранням чи не найбільше на церемонії запам'ятався американський виконавець Questlove, який озвучив барабанщика з групи Доротеї Вільямс в мультфільмі "Душа". Він з'явився в темному костюмі, і в золотистих кроксах.

У однотонному платті від Hermès в поєднанні з кросівками, на доріжку вийшла переможниця в номінації "Кращий режисер" Хлоя Чжао.

Переможець в номінації "кращий художній короткометражний фільм" за стрічку "Два далеких незнайомця" Тревон Фрі з'явився в піджаку з іменами темношкірих людей, загиблих від рук американських поліцейських.

Одним з найдорожчих нарядів називають образ Зендаї. Виконавиця приїхала на "Оскар" в масці під колір салатової сукні від Valentino з відвертим розрізом, яка світиться в темряві. На ній було масивне кольє Bvlgari з нової колекції Magnifica з діамантами загальною вагою 183 карати, вартість якого разом з кільцями та сережками становить понад 6 млн дол. Про це пише видання People.

Контекст

Церемонія нагородження "Оскар-2021" повинна була відбутися 28 лютого, але з початком пандемії її відклали до 25 квітня. Академія вирішила дати більше часу режисерам, щоб ті встигли дозняти та випустити потенційні фільми-номінанти (з урахуванням коронавірусних обмежень це було непросто). Крім того, академіки допустили до розгляду картини, що вийшли тільки в онлайн-кінотеатрах.

"Оскар-2021" за заслуги в галузі кінематографу проходить через пандемію COVID-19 в оновленому форматі відразу в декількох місцях. В якості двох основних майданчиків використовується театр Dolby на Голлівудському бульварі в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) і центральний залізничний вокзал Union Station.

