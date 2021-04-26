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В США состоялась 93-я церемония вручения премии “Оскар”: как это было

В США состоялась 93-я церемония вручения премии “Оскар”: как это было

Киев  •  УНН

 • 63300 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В ночь с воскресенья на понедельник, в помещении главного вокзала Лос-Анджелеса Union Station состоялась 93-я церемония вручения премии “Оскар”, которая прошла с рядом ограничений из-за эпидемии коронавируса. В номинации “Лучший фильм” по версии “Оскар” победила лента “Земля кочевников” режиссера Хлои Чжао. Награду “лучшая роль” в этом фильме забрала актриса Фрэнсис Макдорманд. Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Основные события прошли в здании вокзала Union Station в Лос-Анджелесе. Отмечается, что номинанты из Европы, которые не смогли приехать в США, присоединились к церемонии из Лондона и Парижа. Количество участников, одновременно присутствующих на мероприятии, сократилось до 170.

Режиссер Хлоя Джао стала первой женщиной в истории Американской киноакадемии, получившей номинации сразу в четырех категориях: Лучший фильм, Лучший режиссер, Лучший монтаж фильма и Лучший адаптированный сценарий.

Победу в номинации “Лучший режиссер” вместе с Джао разделила режиссер трагикомедии “Девушка, подающая надежды” Эмеральд Феннелл. Отмечается, что это впервые, когда сразу две женщины-режиссера номинированы за один год.

Награду за лучший адаптированный сценарий разделили Кристофер Хэмптон и Флориан Зеллер за драму "Отец". За лучшую мужскую роль первого плана в этой же драме получил 83-х летний Энтони Хопкинс. Он стал самым пожилым актёром в истории “Оскара”, получившим победу за главную роль.

Личный рекорд в 2021 году поставили фильмы производства Netflix, которые получили 36 номинаций на премию Американской киноакадемии, и 7 “Оскаров”.

В частности, лучшими фильмами производства назвали “Манк” Дэвида Финчера, и “Испытание чикагской семерки”, последний из которых был номинирован в шести номинациях, но не получил никаких побед.

Кроме того, Netflix получил “Оскар” за: документальный фильм “Мой учитель-осьминог” Пиппы Эрлих, Джеймса Рида и Крейга Фостера; короткометражный фильм “Два далеких незнакомца” Тревона Фри и Мартина Десмонда Роу, и короткометражный анимационный фильм “Если что-то случится, я люблю вас” Уилла Маккормака и Майкла Говьера.

В то же время, Warner Bros. Pictures получил три премии “Оскар”: две за “Иуда и Черный Мессия” (актер второго плана Дэниэл Калуя и песня для “Fight For You” H.E.R.) и одна победа за фильм “Довод” (за визуальные эффекты).

Наиболее запоминающимся образом на церемонии запомнился американский исполнитель Questlove, который озвучил барабанщика из группы Доротеи Уильямс в мультфильме “Душа”. Он появился в темном костюме, и в золотистых кроксах.

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Публикация от Sneakers Xalapa (@sneakersxalapa23)

В однотонном платье от Hermès в сочетании с кроссовками, на дорожку вышла победительница в номинации “Лучший режиссер” Хлоя Чжао.

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Публикация от donyayeshohrat (@donyayeshohrat)

Победитель в номинации “лучший художественный короткометражный фильм” за ленту “Два далеких незнакомца” Трэвон Фри появился в пиджаке с именами темнокожих людей, погибших от рук американских полицейских.

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Публикация от Travon Free (@travon)

Одним из самых дорогих нарядов называют образ Зендаи. Исполнительница приехала на “Оскар” в маске под цвет салатового платья от Valentino с откровенным разрезом, которое светится в темноте. На ней было массивное колье Bvlgari из новой коллекции Magnifica с бриллиантами общим весом 183 карата, стоимость которого вместе с кольцами и серьгами составляет более 6 млн долл. Об этом пишет издание People.

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Публикация от Best Of Movies (@bestofmovies.in)

Контекст

Церемония награждения “Оскар-2021” должна была состояться 28 февраля, но с началом пандемии его отложили до 25 апреля. Академия решила дать больше времени режиссерам, чтобы те успели доснять и выпустить потенциальные фильмы-номинанты (с учетом коронавирусных ограничений это было непросто). Кроме того, академики допустили к рассмотрению картины, вышедшие только в онлайн-кинотеатрах.

“Оскар-2021” за заслуги в области кинематографа проходит из-за пандемии COVID-19 в обновленном формате сразу в нескольких местах. В качестве двух основных площадок используется театр Dolby на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) и центральный железнодорожный вокзал Union Station.

The #Oscars Winners Circle pic.twitter.com/trYlkZcvN5

— Film Updates (@TheFilmUpdates) April 26, 2021

Zendaya & Amanda Seyfried for Vanity Fair #Oscars pic.twitter.com/ymgSffL3jq

— femme fatale 2.0 (@eliesaaabs) April 26, 2021

Olivia Colman getting ready for the #Oscars wearing Dior pic.twitter.com/j1YAqZjfSO

— Olivia Colman Source (@colmansource) April 26, 2021

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Публикация от REGINA KING UPDATES (@regina.kingupdates)

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Публикация от Check the Tag (@checkthetag)

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Публикация от Gold in Fashion, Art and Movie (@gold.addiction)

Best Original Song. #Oscars pic.twitter.com/fHao7C8Nhf

— H.E.R. (@HERMusicx) April 26, 2021

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