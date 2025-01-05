У Києві та низці областей оголошено тривогу: повідомляють про загрозу балістики
Київ • УНН
У Києві та кількох східних і центральних областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет з північного сходу. ППО активно працює по цілях, населення просять перебувати в укриттях.
У столиці та низці східних і центральних областей оголошено тривогу. У Повітряних силах України повідомляють про загрозу застосування ворогом балістичних ракет, передає УНН.
Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку!
Нагадаємо
У Київській області оголошено повітряну тривогу через виявлення БпЛА, що рухаються з Чернігівщини. Сили протиповітряної оборони активно працюють по цілях, населення закликають перебувати в укриттях.
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