У Києві та низці областей оголошено тривогу: повідомляють про загрозу балістики

У столиці та низці східних і центральних областей оголошено тривогу. У Повітряних силах України повідомляють про загрозу застосування ворогом балістичних ракет, передає УНН.

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! - ідеться у дописі.

Нагадаємо

У Київській області оголошено повітряну тривогу через виявлення БпЛА, що рухаються з Чернігівщини. Сили протиповітряної оборони активно працюють по цілях, населення закликають перебувати в укриттях.

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