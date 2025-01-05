В Киеве и ряде областей объявлена тревога: сообщают об угрозе баллистики
Киев • УНН
В Киеве и нескольких восточных и центральных областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистических ракет с северо-востока. ПВО активно работает по целям, население просят находиться в укрытиях.
В столице и ряде восточных и центральных областей объявлена тревога. В Воздушных силах Украины сообщают об угрозе применения врагом баллистических ракет, передает УНН.
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!
Напомним,
В Киевской области объявлена воздушная тревога из-за обнаружения БпЛА, движущихся с Черниговщины. Силы противовоздушной обороны активно работают по целям, население призывают находиться в укрытиях.
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