Центровой Фесенко оформил результативный дабл-дабл в чемпионате Италии

Кирилл Фесенко ( “Авеллино”) провел на паркете 32 минуты игрового времени против БК “Канту”. За данный период “бигмен” набрал 15 очков (7/9 двухочковые, 1/5 штрафные), собрал 14 подборов, отдал 5 передач, поставил 1 блок-шот, сделал 1 перехват при 1 потери. Кроме того его показатель эффективности стал лучшим среди всех участников поединков 20-го тура чемпионата Италии — “+33”.

Однако такое выступление нашего земляка не спас “Авеллино” от поражения — 82:83.

Стоит отметить, что в составе “Канту” выступает ряд баскетболистов, выступавших в разные времена в чемпионате Украины. Экс-защитник “Химика” Джейми Смит стал самым во встрече — 20 пунктов. Бывший баскетболисты “Ферро” Рэнди Калпеппер и Джереми Шаппелл набрали 7 и 11 очков соответственно. Экс-игрок “Азовмаша”, “Днепра”, “Черкасских обезьян” форвард Чарльз Томас отметился 16-ю пунктами.

Добавим также, клуб Фесенко при 14 победах в 20 поединках разделяет 3 и 4 место в Серии А. “Канту” находится на 7-й строчке.