Центровий Фесенко оформив результативний дабл-дабл в чемпіонаті Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Після паузи на ігри національних збірних відбулося поновлення європейських чемпіонатів в одному з яких виступав український центровий Кирило Фесенко, інформує УНН з посиланням на сайт італійської Серії А.
Кирило Фесенко (“Авелліно”) провів на паркеті 32 хвилини ігрового часу проти БК “Канту”. За даний період “бігмен” набрав 15 очок (7/9 двоочкові, 1/5 штрафні), зібрав 14 підбирань, віддав 5 передач, поставив 1 блок-шот, зробив 1 перехоплення при 1 втрати. Крім того його показник ефективності став найкращим серед усіх учасників поєдинків 20-го туру чемпіонату Італії — “+33”.
Однак такий виступ нашого земляка не врятував “Авелліно” від поразки — 82:83.
Варто зазначити, що у складі “Канту” виступає ряд баскетболістів, які виступали в різні часи в чемпіонаті України. Екс-захисник “Хіміка” Джеймі Сміт став найрезультативнішим у зустрічі — 20 пунктів. Колишній баскетболісти “Ферро” Ренді Калпеппер і Джеремі Шаппелл набрали 7 і 11 очок відповідно. Екс-гравець “Азовмашу”, “Дніпра”, “Черкаських Мавп” форвард Чарльз Томас відзначився 16-ма пунктами.
Додамо також, клуб Фесенка при 14 перемогах в 20 поєдинках поділяє 3 і 4 сходинку Серії А. “Канту” знаходиться на 7-му рядку.