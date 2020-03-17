Центральная государственная лаборатория проверяет на коронавирус 15 человек из Буковины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Центральная государственная лаборатория проверяет на коронавирус COVID-19 15 человек из Черновицкой области. Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Сейчас в государственной Центральной лаборатории в Киеве находится на проверке 15 образцов от пациентов нашей области. Надеюсь, что к концу дня мы сообщим о 10 результатах, которые мы ожидаем с часу на час", - сказал Осачук.
Напомним, в Украине на утро 17 марта лабораторно подтверждено семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.