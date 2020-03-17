Центральна державна лабораторія перевіряє на коронавірус 15 осіб з Буковини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Центральна державна лабораторія перевіряє на коронавірус COVID-19 15 осіб з Чернівецької області. Про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Наразі у державній Центральній лабораторії в Києві перебуває на перевірці 15 зразків від пацієнтів нашої області. Сподіваюся, що до кінця дня ми повідомимо про 10 результатів, які ми очікуємо з години на годину",- сказав Осачук.
Нагадаємо, в Україні на ранок 17 березня лабораторно підтверджено сім випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19.