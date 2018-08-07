Центр правовой помощи заявил о давлении на государственных защитников по делу Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Координационный центр по оказанию правовой помощи сообщил о вмешательстве в работу и давлении на государственных защитников со стороны политических сил в деле экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в государственной измене, передает УНН.
"Накануне судебного процесса над экс-президентом Украины Виктором Януковичем началась грязная информационная кампания о якобы "заготовленном сценарии развития процесса" и про "управляемость государственного защитника".
Такие клеветнические заявления не имеют ничего общего с реальностью и наносят ущерб репутации тысяч адвокатов, оказывающих гарантированную государством правовую помощь, ежедневно защищая украинцев, независимо от их материального и социального положения", - заявили в Центре.
Там подчеркнули недопустимость давления и вмешательства в работу Регионального центра по предоставлению вторичной правовой помощи в Киеве (РЦ) или адвокатов, сотрудничающих с системой БПД, с любой стороны, а тем более со стороны отдельных политических сил.
Напомним, до недавнего времени интересы Януковича в суде представлял бесплатный адвокат Виктор Овсянников. Однако, после безосновательного срыва судебного заседания, он был отстранен, а вместо него был назначен другой защитник - Юрий Рябовол.
Эта ротация адвокатов, намекают в Центре, и вызвала беспокойство со стороны представителей Януковича.