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Центр надання правової допомоги заявив про тиск на державних захисників у справі Януковича

Центр надання правової допомоги заявив про тиск на державних захисників у справі Януковича

Київ • УНН

 • 8376 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Координаційний центр з надання правової допомоги повідомив про втручання в роботу та тиск на державних захисників з боку політичних сил у справі екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді, передає УНН.

“Напередодні судового процесу над екс-президентом України Віктором Януковичем почалась брудна інформаційна кампанія про начебто „заготовлений сценарій розвитку судового процесу“ та про „керованість державного захисника“.

Такі наклепницькі заяви не мають нічого спільного з реальністю та завдають шкоди репутації тисяч адвокатів, які надають гарантовану державою правову допомогу, щодня захищаючи українців, незалежно від їхнього матеріального та соціального становища”, — заявили у Центрі.

Там наголосили на неприпустимості тиску та втручання в роботу Регіонального центру з надання вторинної правової допомоги у м.Києві (РЦ) або адвокатів, які співпрацюють із системою БПД, з будь-якої сторони, а тим більше з боку окремих політичних сил.

Нагадаємо, донедавна інтереси Януковича у суді представляв безкоштовний адвокат Віктор Овсянніков. Однак, після безпідставного зриву судового засідання, він був відсторонений, а замість нього призначено іншого захисника — Юрія Рябовола.

Ця ротація адвокатів, натякають у Центрі, й викликала занепокоєння з боку представників Януковича.

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