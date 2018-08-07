Центр надання правової допомоги заявив про тиск на державних захисників у справі Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Координаційний центр з надання правової допомоги повідомив про втручання в роботу та тиск на державних захисників з боку політичних сил у справі екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді, передає УНН.
“Напередодні судового процесу над екс-президентом України Віктором Януковичем почалась брудна інформаційна кампанія про начебто „заготовлений сценарій розвитку судового процесу“ та про „керованість державного захисника“.
Такі наклепницькі заяви не мають нічого спільного з реальністю та завдають шкоди репутації тисяч адвокатів, які надають гарантовану державою правову допомогу, щодня захищаючи українців, незалежно від їхнього матеріального та соціального становища”, — заявили у Центрі.
Там наголосили на неприпустимості тиску та втручання в роботу Регіонального центру з надання вторинної правової допомоги у м.Києві (РЦ) або адвокатів, які співпрацюють із системою БПД, з будь-якої сторони, а тим більше з боку окремих політичних сил.
Нагадаємо, донедавна інтереси Януковича у суді представляв безкоштовний адвокат Віктор Овсянніков. Однак, після безпідставного зриву судового засідання, він був відсторонений, а замість нього призначено іншого захисника — Юрія Рябовола.
Ця ротація адвокатів, натякають у Центрі, й викликала занепокоєння з боку представників Януковича.