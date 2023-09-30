Центр Херсона утром подвергся вражеской атаке, из-за ночных ударов были пожары - ГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Российские войска утром нанесли удар по центру Херсона, повреждено учебное заведение. Ночью вражеские атаки на город спровоцировали пожары - горели стадион и гаражи. Об этом в субботу сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Цитата
"Ночью армия рф обстреляла Корабельный район Херсона. В результате попаданий произошел пожар в гаражном кооперативе - горели 30 гаражей. Из-за вражеских обстрелов загорелся и стадион одного из учебных заведений", - написал Мрочко в Telegram.
"Еще одно учебное заведение было повреждено из-за утреннего обстрела центра города Херсона", - указал глава ГВА.
Напомним
Три человека ранены в Херсонской области из-за обстрелов россиян за прошедшие сутки.