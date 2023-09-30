Центр Херсона вранці зазнав ворожої атаки, через нічні удари були пожежі - МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Російські війська вранці завдали удару по середмістю Херсона, пошкоджено заклад освіти. Уночі ворожі атаки на місто спровокували пожежі - горіли стадіон та гаражі. Про це у суботу повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Уночі армія рф обстріляла Корабельний район Херсона. Внаслідок влучань сталася пожежа у гаражному кооперативі - горіли 30 гаражів. Через ворожі обстріли загорівся і стадіон одного з навчальних закладів", - написав Мрочко у Telegram.
"Ще один заклад освіти був пошкоджений через ранковий обстріл середмістя Херсона", - вказав голова МВА.
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