Центр Херсона вранці зазнав ворожої атаки, через нічні удари були пожежі - МВА

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"Уночі армія рф обстріляла Корабельний район Херсона. Внаслідок влучань сталася пожежа у гаражному кооперативі - горіли 30 гаражів. Через ворожі обстріли загорівся і стадіон одного з навчальних закладів", - написав Мрочко у Telegram.

"Ще один заклад освіти був пошкоджений через ранковий обстріл середмістя Херсона", - вказав голова МВА.

Нагадаємо

Троє людей поранені на Херсонщині через обстріли росіян минулої доби.