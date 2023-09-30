Троє людей поранені на Херсонщині через обстріли росіян

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Зазначається, що за минулу добу росіяни здійснили 96 обстрілів, випустивши 432 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, авіації та БПЛА. Один із ударів був ракетний.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю заводу, заклад громадського харчування у Херсоні. Троє людей поранені.

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