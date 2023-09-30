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29 березня, 17:57 • 202532 перегляди

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29 березня, 17:57 • 260616 перегляди

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Троє людей поранені на Херсонщині через обстріли росіян

Троє людей поранені на Херсонщині через обстріли росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Через російську агресію три людини дістали поранення на Херсонщині. Оперативну інформацію за минулу добу надав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що за минулу добу росіяни здійснили 96 обстрілів, випустивши 432 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, авіації та БПЛА. Один із ударів був ракетний.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю заводу, заклад громадського харчування у Херсоні. Троє людей поранені.

Читайте також: Херсонщина: в ОВА показали наслідки російських авіанальотів. ВІДЕО

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