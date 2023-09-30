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Три человека ранены в Херсонской области из-за обстрелов россиян

Три человека ранены в Херсонской области из-за обстрелов россиян

Киев • УНН

 • 131373 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Из-за российской агрессии три человека получили ранения в Херсонской области. Оперативную информацию за минувшие сутки предоставил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что за минувшие сутки россияне совершили 96 обстрелов, выпустив 432 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, АГС, авиации и БПЛА. Один из ударов был ракетный.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание завода, заведение общественного питания в Херсоне. Три человека ранены.

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