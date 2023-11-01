Центр Херсона под вражеским обстрелом - ГВА

Цитата

"Российские оккупационные войска атакуют Херсон! Под обстрелом центральная часть города. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места!" - написал Мрочко в Телеграм.

Напомним

Российские войска за минувшие сутки 94 раза обстреляли Херсонскую область, выпустили 30 управляемых авиабомб, известно о погибшем и 8 раненых людях.