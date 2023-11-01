Центр Херсона под вражеским обстрелом - ГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Херсон сегодня утром в очередной раз атаковали российские войска, сообщил в среду глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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"Российские оккупационные войска атакуют Херсон! Под обстрелом центральная часть города. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите в более безопасные места!" - написал Мрочко в Телеграм.
Напомним
Российские войска за минувшие сутки 94 раза обстреляли Херсонскую область, выпустили 30 управляемых авиабомб, известно о погибшем и 8 раненых людях.