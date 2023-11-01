Центр Херсона під ворожим обстрілом - МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Херсон сьогодні вранці вкотре атакували російські війська, повідомив у середу голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Російські окупаційні війська атакують Херсон! Під обстрілом центральна частина міста. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць!" - написав Мрочко у Телеграм.
Нагадаємо
Російські війська за минулу добу 94 рази обстріляли Херсонську область, випустили 30 керованих авіабомб, відомо про загиблого та 8 поранених людей.